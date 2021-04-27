Справи Майдану: прокурор каже, що Україна не просила Інтерпол про розшук Януковича

У рамках справи щодо організації розстрілів активістів Євромайдану правоохоронці не надсилали до Комісії з контролю файлів Генерального секретаріату Інтерполу відомості щодо оголошення експрезидента Віктора Януковича у міждержавний розшук.

Про це прокурор Денис Іванов заявив у Печерському райсуді Києва під час розгляду клопотання про надання дозволу на заочне слідство у справі розстрілів активістів Майдану у частині щодо Януковича, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо підозрюваного Януковича у рамках даного кримінального провадження… сторона обвинувачення не надсилала документи до Комісії з контролю файлів Генерального секретаріату Інтерполу, зокрема, не надсилала відомості щодо оголошення такого (міждержавного – ред.) розшуку. Цей розшук здійснюється іншими каналами», - уточнив Іванов.

За його словами, в інших справах Янукович оголошувався у міжнародний розшук (зокрема, на початку 2015 року – ред.), але потім такі дані були видалені.

На цьому засіданні присутні прокурори Денис Іванов і Олександр Супрун, а також адвокати експрезидента Олександр Горошинський та Ігор Федоренко.

Федоренко на початку засідання заявляв клопотання щодо забезпечення участі у розгляді цього клопотання Януковича шляхом міжнародної правової допомоги до РФ, як це було зроблено Святошинським судом у 2016 році.

Суддя Тетяна Ільєва відмовила у задоволенні клопотання.

Після цього Федоренко заявив відвід судді.

«Вважаю, що неможливо розглянути об’єктивно даним складом слідчого судді дане клопотання. Підтримую заяву мого колеги», - сказав адвокат Горошинський.

Прокурори попросили суд залишити цю заяву про відвід без розгляду.

«Слідчий суддя ухвалив залишити клопотання без розгляду, оскільки, на думку слідчого судді, вбачаються зловживання правом сторони захисту на відвід», - сказала Ільєва.

Як повідомлялося, 23 грудня 2020 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього голови Служби безпеки України Олександра Якименка у цій справі.