Справи Майдану: прокурор каже, що Україна не просила Інтерпол про розшук Януковича

Справи Майдану: прокурор каже, що Україна не просила Інтерпол про розшук Януковича

Укрінформ
У рамках справи щодо організації розстрілів активістів Євромайдану правоохоронці не надсилали до Комісії з контролю файлів Генерального секретаріату Інтерполу відомості щодо оголошення експрезидента Віктора Януковича у міждержавний розшук.

Про це прокурор Денис Іванов заявив у Печерському райсуді Києва під час розгляду клопотання про надання дозволу на заочне слідство у справі розстрілів активістів Майдану у частині щодо Януковича, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо підозрюваного Януковича у рамках даного кримінального провадження… сторона обвинувачення не надсилала документи до Комісії з контролю файлів Генерального секретаріату Інтерполу, зокрема, не надсилала відомості щодо оголошення такого (міждержавного – ред.) розшуку. Цей розшук здійснюється іншими каналами», - уточнив Іванов.

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За його словами, в інших справах Янукович оголошувався у міжнародний розшук (зокрема, на початку 2015 року – ред.), але потім такі дані були видалені.

На цьому засіданні присутні прокурори Денис Іванов і Олександр Супрун, а також адвокати експрезидента Олександр Горошинський та Ігор Федоренко.

Федоренко на початку засідання заявляв клопотання щодо забезпечення участі у розгляді цього клопотання Януковича шляхом міжнародної правової допомоги до РФ, як це було зроблено Святошинським судом у 2016 році.

Суддя Тетяна Ільєва відмовила у задоволенні клопотання.

Після цього Федоренко заявив відвід судді.

«Вважаю, що неможливо розглянути об’єктивно даним складом слідчого судді дане клопотання. Підтримую заяву мого колеги», - сказав адвокат Горошинський.

Прокурори попросили суд залишити цю заяву про відвід без розгляду.

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«Слідчий суддя ухвалив залишити клопотання без розгляду, оскільки, на думку слідчого судді, вбачаються зловживання правом сторони захисту на відвід», - сказала Ільєва.

Як повідомлялося, 23 грудня 2020 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього голови Служби безпеки України Олександра Якименка у цій справі.

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