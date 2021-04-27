Рада спростила процедуру спеціального досудового розслідування і заочного засудження

Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон, який спрощує процедуру спеціального досудового розслідування і заочного засудження осіб, котрі вчинили злочини і переховуються від правосуддя за межами України чи на окупованих територіях.

Як передає Укрінформ, за відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів.

Зокрема, законопроєкт №2164 передбачає внесення змін до ст. 281 Кримінального процесуального кодексу, якими пропонується визначити дві підстави для оголошення розшуку підозрюваного: якщо його місцезнаходження невідоме, а також якщо підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за умови його належного повідомлення про такий виклик та якщо існують обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав та/або перебуває в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, закон дає змогу судам розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та його обрання за відсутності підозрюваного, обвинуваченого у разі наявності постанови про його розшук.

Ухвалені зміни до КПК передбачають, що у разі обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого у разі наявності постанови про його розшук, строк дії ухвали не зазначається та розмір застави не визначається.

Підставами для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження пропонується визначити: ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду, а також винесення постанови про оголошення підозрюваного, обвинуваченого у розшук.

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Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова поінформувала, що ухвалення законопроєкту №2164, серед іншого, дасть змогу направити до суду 8 тис. справ відносно дезертирів, слідство у яких тимчасово зупинене. Серед фігурантів - українські військовослужбовці, які після окупації Росією Криму не вийшли з півострова, а також військові, які не вийшли з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого поточного року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу, зокрема, щодо спрощення процедур спеціального досудового розслідування і заочного засудження осіб, які вчинили злочини і переховуються від правосуддя за межами України чи на тимчасово окупованих територіях.