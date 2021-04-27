Рада зробила крок до заборони реклами електронних сигарет

Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила в першому читанні проєкт закону про заборону реклами електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідний законопроєкт №4212 "Про внесення змін до статті 22 Закону України "Про рекламу" щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах" проголосували 284 народних депутатів.

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Зокрема, законопроєктом передбачається замінити рекламу електронних сигарет і рідин, які використовуються в електронних сигаретах, соціальною антирекламою.

Як повідомляв Укріформ, Рада посилила відповідальність за продаж дітям е-сигарет. Штраф за продаж е-сигарет неповнолітнім складає від 13,6 тис. до майже 24 тис. гривень.