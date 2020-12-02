Рада посилила відповідальність за продаж дітям е-сигарет

Рада посилила відповідальність за продаж дітям е-сигарет

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила в другому читанні Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах" (№3628).

Його підтримали 309 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

"Проєктом акта пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", „Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населенняˮ в частині посилення адміністративної відповідальності, встановлення заборони продажу електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, на рівні із традиційними тютюновими виробами", - йдеться у пояснювальній записці.

Читайте також: Сигарети по 200 грн: турбота про здоров’я, порятунок бюджету чи стимул для контрабанди?

Так, внесені зміни передбачають, що продаж неповнолітнім з рук, з лотків, у приміщеннях або на територіях, заборонених законом, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, буде каратися накладенням штрафу від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.

Таке саме покарання закон передбачає за продаж неповнолітнім пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-