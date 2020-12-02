Рада посилила відповідальність за продаж дітям е-сигарет

Верховна Рада ухвалила в другому читанні Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах" (№3628).

Його підтримали 309 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

"Проєктом акта пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", „Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населенняˮ в частині посилення адміністративної відповідальності, встановлення заборони продажу електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, на рівні із традиційними тютюновими виробами", - йдеться у пояснювальній записці.

Так, внесені зміни передбачають, що продаж неповнолітнім з рук, з лотків, у приміщеннях або на територіях, заборонених законом, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, буде каратися накладенням штрафу від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.

Таке саме покарання закон передбачає за продаж неповнолітнім пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них.