Разумков провів перше за сьогодні позачергове засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков провів перше за сьогодні позачергове засідання парламенту.

У залі зареєструвався 201 народний депутат, передає кореспондент Укрінформу.

Депутати відхилили постанову №5299 про прийняття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії СОVID-19 і забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради в цій сфері".

Постановою передбачалося покладання відповідальності за зрив вакцинації на Кабінет Міністрів України та Міністерство охорони здоров‘я України.

Окрім цього, планувалося доручити Кабміну вжити заходів для проведення своєчасних закупівель вакцин для профілактики COVID-19 та контролю за термінами їх ввезення.

Постановою також пропонувалося звернутися до Президента України Володимира Зеленського із пропозицією скликати РНБО за участю голів депутатських фракцій та груп з метою обговорення ситуації, що склалася в Україні у зв’язку з COVID-19, та напрацювання пропозицій щодо стратегії подальшої боротьби з пандемією.

Одразу після завершення першого позачергового засідання відбудеться друге позачергове засідання парламенту. Порядок денний передбачає розгляд 13 питань.

Зокрема, депутати розглянуть у другому читанні президентський законопроєкт №2164 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку зі здійсненням спеціального досудового розслідування", який передбачає процедуру заочного кримінального переслідування.

Крім того, депутати мають намір розглянути законопроєкт №5304 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами", №4236 "Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків".

Для включення до порядку денного і ухвалення рішення запропоновано проєкт закону №5065 "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

У другому читанні парламентарії розглянуть законопроєкт №3718 "Про основні засади молодіжної політики".

У першому читанні передбачено розгляд проєкту закону №4212 "Про внесення змін до статті 22 Закону України "Про рекламу" щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах".