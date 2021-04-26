Разумков скликає у вівторок два позачергових засідання Ради

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 27 квітня двох позачергових пленарних засідань Ради.

Як передає Укрінформ, відповідні розпорядження №101 та №102 від 26 квітня опубліковані на сайті парламенту.

“У зв’язку з вимогою 154 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 16 годину 27 квітня 2021 року, на якому розглянути проєкт Постанови Верховної Ради України про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері (реєстр. № 5299)”, - ідеться у розпорядженні №101.

Крім того, у зв’язку з вимогою 153 народних депутатів про скликання позачергового пленарного засідання ВР дев’ятого скликання та відповідно до частини 8 статті 19 Регламенту Верховної Ради скликається друге позачергове пленарне засідання одразу після завершення першого позачергового пленарного засідання, ідеться у розпорядженні №102.

На другому засіданні заплановано розглянути такі питання:

- проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами (реєстр. № 5304);

- проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків (реєстр. № 4236);

- проєкт Закону України про фінансові послуги та фінансові компанії (реєстр. №5065);

- проєкт Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою (реєстр. № 5104);

- проєкт Закону України про основні засади молодіжної політики (реєстр. № 3718);

- пропозиції Президента до Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги (реєстр. № 2063);

- проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (реєстр. № 3985);

- проєкт Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування (реєстр. № 2164);

- проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової охорони (реєстр. № 3935);

- проєкт Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування (реєстр. № 5246);

- проєкт Закону України про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (реєстр. № 5175);

- проєкт Закону України про внесення змін до статті 22 Закону України "Про рекламу" щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах (реєстр. № 4212);

- проєкт Закону України про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель (реєстр. № 5202).

Апарату Верховної Ради доручено забезпечити підготовку і проведення цих позачергових засідань та поінформувати народних депутатів про питання, розгляд яких заплановано.

Як повідомляв Укрінформ, Разумков під час засідання Погоджувальної ради в 26 квітня заявив, що у Верховній Раді на поточному пленарному тижні планується проведення щонайменше двох позачергових засідань.