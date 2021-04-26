Рада може розглянути призначення Галущенка міністром енергетики у четвер - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключив, що питання призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики парламент може розглянути на позачерговому засіданні в четвер, але водночас зазначив, що наразі відповідне подання від Кабміну ще не надходило.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Разумков повідомив на брифінгу в парламенті в понеділок.

“Станом на сьогодні поки що подання від Кабінету Міністрів України немає щодо призначення того чи іншого кандидата на посаду, але теоретично це можливо, що в четвер таке питання буде розглядатися. Я думаю, що до цього часу я зможу поспілкуватися з кандидатом на цю посаду і сформую свою позицію щодо підтримки”, - зазначив спікер.

Разумков додав, що поки не знайомий з Германом Галущенком, але вже ознайомився з його діяльністю і біографічними даними.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати із фракції "Слуга народу" ініціювали позачергове засідання Верховної Ради наступного тижня і розпочали збір підписів. Крім того, депутати мають намір провести позачергове засідання для голосування за кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.