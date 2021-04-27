Разумков закрив пленарне засідання ВР, депутати розглянули понад 2800 «земельних» правок

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Разумков.

На пленарному засіданні депутати розглянули 2 884 поправки з 3 128 до законопроєкту №2194 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин».

Як повідомлялося, у Верховній Раді з 16 березня, триває розгляд поправок до цього проєкту закону. Усього до другого читання законопроєкту винесено 3 128 поправок, депутати від фракції "Опозиційна платформа - За життя" і "Батьківщина" наполягають на їх розгляді. Таким чином, депутати не можуть переходити до інших питань на чергових засіданнях, не завершивши розгляд цього законопроєкту.

О 16:00 розпочнеться перше із двох запланованих на вівторок позачергових засідань. Згідно з порядком денним, воно буде присвячено розгляду одного питання - проєкту постанови №5299 про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 та забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері.

Одразу після завершення цього засідання відбудеться друге позачергове засідання парламенту. Порядок денний передбачає розгляд 13 питань.

Зокрема, депутати розглянуть у другому читанні президентський законопроєкт №2164 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку зі здійсненням спеціального досудового розслідування", який передбачає процедуру заочного кримінального переслідування.

Крім того, депутати мають намір розглянути законопроєкт №5304 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами", №4236 "Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків".

Для включення в порядок денний і ухвалення рішення запропоновано проєкт закону №5065 "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

У другому читанні парламентарії розглянуть законопроєкт №3718 "Про основні засади молодіжної політики".

У першому читанні передбачено розгляд проєкту закону №4212 "Про внесення змін до статті 22 Закону України "Про рекламу" щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах".