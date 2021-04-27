Генасамблея ООН провела спеціальне засідання до роковин Чорнобильської катастрофи

У Нью-Йорку відбулося спеціальне засідання Генасамблеї ООН з нагоди 35-ї річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

«Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи стало чудовим прикладом міжнародної солідарності. Консолідовані зусилля і конструктивна співпраця з міжнародною спільнотою донорів привели до значних успіхів», - заявив на засіданні постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Як приклад він навів побудову нового безпечного конфайнменту над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС, а також сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2.

Проте побудова конфайнменту, за словами Кислиці, це не кінець історії Чорнобильської катастрофи, а тільки початок відповідального етапу: перетворення об’єкта на екологічно безпечну систему. «Ось чому вкрай важливо, щоб проблема постчорнобильського відновлення залишалася в центрі уваги на порядку денному міжнародної спільноти», - наголосив постпред.

Він додав, що радянська влада старанно приховувала правду від свого народу та інших країн, і «поряд з історією мужності та глобальної єдності Чорнобиль став історією зусиль з дезінформації».

Кислиця нагадав, що не Радянський Союз, а Швеція уперше повідомила світові про Чорнобиль. Фіксація підвищеного рівня радіації Фарсмарською АЕС у Швеції зіграла важливу роль у тому, щоб змусити радянську владу відкрито заявити про катастрофу.

Учасники засідання вшанували пам’ять жертв катастрофи на ЧАЕС хвилиною мовчання.