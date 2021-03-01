Рада у п'ятницю заслухає звіт Степанова

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звітуватиме у Верховній Раді під час Години запитань до уряду у п'ятницю 5 березня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час засідання Погоджувальної ради оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Я так розумію, ми запрошуємо міністра Степанова", - зауважив керівник парламенту.

Він нагадав, що під час Години запитань до уряду міністр доповідає протягом 20 хвилин. Після цього йому ставлять питання депутати. Крім цього, парламентарі матимуть можливість, як і завжди, поставити питання Прем'єр-міністру.

Як повідомляв Укрінформ, на звіті Степанова у парламенті наполягала віцеспікер Олена Кондратюк, зокрема, через низькі темпи вакцинації.

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Запрошення очільника МОЗ до парламенту підтримав і перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.