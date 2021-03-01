У Раді пропонують провести позачергове «тарифне» засідання – Разумков

Кілька депутатських фракцій і груп пропонують провести позачергове засідання Верховної Ради для розгляду низки законопроєктів з питань тарифів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради в понеділок.

«Я знаю, що є законопроєкти, які включені в порядок денний засідань на цей тиждень, є пропозиція декількох депутатських фракцій та груп щодо проведення позачергового засідання, пов'язаного з низкою законопроєктів, які б допомогли врегулювати це питання у сфері житлово-комунального господарства», - розповів Разумков, коментуючи проблеми сфери ЖКГ і тарифів.

При цьому спікер не прокоментував імовірність та можливі терміни скликання таких засідань.

Як повідомлялося, 4 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про ЖКП, який покликаний захистити інтереси споживачів та покращити роботу виконавців комунальних послуг. Для споживачів, зокрема, закон передбачає спрощення процедури укладення договорів з виконавцями послуг, зменшення кількості платежів у платіжках, визначення відповідальних за технічне обслуговування газових мереж в будинках та дозволить співвласникам багатоквартирних будинків отримати у користування чи власність земельні ділянки, на яких розташовані будинки.