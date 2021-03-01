У Раді завтра запрацює сенсорна кнопка - Разумков

У Верховній Раді з вівторка, 2 березня, буде введено в дію сенсорну кнопку для голосування, що унеможливить неперсональне голосування.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради в понеділок, передає кореспондент Укрінформу.

"На минулому тижні була завершена робота і було проведено тестування щодо того, щоб ввести в дію систему сенсорної кнопки в залі Верховної Ради України. Вона працює, вона пройшла перевірку відповідною організацією, і з цього пленарного тижня ми вже зможемо використовувати її під час голосування і під час засідань Верховної Ради України", - поінформував Разумков.

Спікер запевнив, що сенсорна кнопка відповідає всім нормам, її протестував інститут-розробник.

"Ті питання, які викликали дискусію, вони були прибрані, і в нас є офіційне заключення, офіційний акт про те, що вона може використовуватися", - зазначив Голова ВР.

За словами Разумкова, з наступного пленарного засідання, 2 березня, Рада зможе дійсно продемонструвати систему, яку не буде дозволяти застосовувати кнопкодавство.

Він додав, що тепер немає сенсу прив'язувати картки депутатів до їх робочого місця, як було заплановано раніше, тому що сенсорна кнопка унеможливлює одночасне натискання більш ніж з одного робочого місця.

Голова ВР попросив усіх колег зібратися завтра о 9:45 у сесійній залі для того, щоб протестувати нову систему і о 10:00 розпочати засідання з новими механізмами голосування.

Водночас Разумков зазначив, що це не знімає з порядку денного питання подальшої модернізації системи, яка працює з 2008 року, і наголосив на важливості впроваджувати нові більш сучасні системи голосування.

Разумков поінформував, що в сесійній залі будуть встановлені і скоро запрацюють додаткові камери.

"Паралельно з цим ми займаємося питанням оновлення системи "Рада", є декілька варіантів руху в цьому напрямку - є вітчизняні аналоги, є більш такі сучасні іноземні, які також дозволяють використовувати біометричні показники людини для того, щоб точно вже зняти питання, пов'язані з кнопкодавством", - розповів спікер.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Київський міський голова Віталій Кличко ознайомив Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова у Київраді з роботою системи «Рада-4», що унеможливлює неперсональне голосування.

Наприкінці 2020 року депутати домовилися запровадити додаткові заходи, щоб запобігти неперсональному голосуванню.