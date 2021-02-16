Держохорона пояснила, чому не надала відео про кнопкодавство із зали Ради

В Управлінні державної охорони заявляють, що не підтвержували факт зникнення відео з сесійної зали Верховної Ради.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє Управління державної охорони України.

"Деякими ЗМІ поширюється інформація щодо так званого зникнення відео з сесійної зали Верховної Ради України та нібито підтвердження зазначеного факту представниками Управління державної охорони України. Повідомляємо, що відповідні заяви не відповідають дійсності та містять неправдиві й маніпулятивні відомості", - йдеться у повідомленні.

В Держохороні зазначили, що згідно з законодавством, а саме пункту 4 статті 15 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» одним із способів здійснення державної охорони є оснащення об’єктів технічними засобами охорони за рахунок коштів юридичних осіб, в користуванні яких ці об’єкти перебувають.

"Оснащенням адміністративних будинків, де працює Верховна Рада України, технічними засобами охорони здійснено за рахунок коштів, передбачених у Законі України «Про Державний бюджет України» на забезпечення діяльності Верховної Ради України. У зв’язку з цим, володільцем та розпорядником такої інформації є Апарат Верховної Ради України", - йдеться у заяві.

Раніше, народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун повідомила у Фейсбуці, що відео з фіксацією кнопкодавства при голосуванні за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки зникло. Вона зазначила, що відео із засідань Верховної Ради знаходяться у розпорядженні Управління державної охорони , і цей запис знайти не можуть.

Голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки відбулося 17 грудня 2020.