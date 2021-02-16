Кнопкодавство: в Апараті ВР підтвердили оголошення підозри депутату Поляку

Підозру у неособистому голосуванні прокурори оголосили народному депутату Владиславу Поляку (група «Довіра»).

Про це йдеться у відповіді інформаційного управління Апарату Верховної Ради на запит Укрінформу.

«За результатами розгляду Вашого запиту Головне управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради повідомило, що 12 лютого надійшов лист з письмовим повідомленням про підозру народному депутату Поляку В.М.», - йдеться у відповіді.

Владіслав Поляк у парламенті 9-го скликання є членом Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Спочатку увійшов до депутатської групи «За майбутнє», але згодом залишив її. У червні 2020 року приєднався до депутатської групи «Довіра».

Як повідомлялося, 12 лютого Офіс Генпрокурора заявив про першу повідомлену підозру народному депутатові України за фактами неособистого голосування (ст. 364-2 КК України).

За даними слідства, 21 лютого 2020 року парламентарій застосував персональну електронну картку іншого депутата і здійснив замість нього голосування з метою прийняття трьох поправок до законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Його викликали до ОГП на 11 лютого для вручення повідомлення про підозру, однак він не з’явився та не повідомив про причини неявки. Натомість прокуратура направила письмове повідомлення про підозру до Апарату ВР, за місцем проживання парламентаря, на його електронну пошту та інші відомі стороні обвинувачення засоби зв’язку.

Прізвище народного депутата не називалося.