Разумков сказав, коли у Раді може зникнути кнопкодавство

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що запуск нової системи голосування "Рада" фактично зніме можливість кнопкодавства.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це очільник парламенту заявив під час засідання Погоджувальної ради керівників депутатських фракцій і груп та голів парламентських комітетів.

За його словами, наразі опрацьовується механізм, який дозволить депутатам голосувати виключно зі свого місця.

"Після того, як буде запущена нова система "Рада", то це фактично на 100% зніме можливість кнопкодавства", - запевнив керівник парламенту.

Разумков додав, що у сесійній залі планується встановити додаткові відеокамери, що дозволить пришвидшити реагування на кнопкодавство.

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"Ми повинні зробити так, щоб це був не зовсім приємний етап історії України", - зауважив глава парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 29 серпня 2019 року вніс у ВР законопроект № 1027 «Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)». 3 вересня парламент надіслав його на висновок у Конституційний Суд. Наприкінці грудня КС визнав цей документ таким, що не відповідає положенням Конституції України.

Наприкінці 2020 року депутати домовилися запровадити додаткові заходи, щоб запобігти неперсональному голосуванню.