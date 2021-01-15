Разумков не виключає штрафів за кнопкодавство в Раді

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає, що в рамках ініціатив щодо посилення відповідальності за неперсональне голосування в парламенті обговорюватимуть запровадження штрафів.

Про це Разумков розповів в інтерв'ю виданню "Фокус", передає Укрінформ.

"Думаю, найближчим часом ми розглянемо ініціативи про посилення відповідальності за неперсональне голосування і запровадимо додаткові норми, які зроблять кнопкодавство практично нереальним. Можливо, будемо обговорювати запровадження штрафів. Як виявилося, на депутатів це діє", - розповів спікер.

Разумков додав, що до нього приходить багато колег, у тому числі заможні депутати, які скаржаться, що їм через неголосування можуть не виплатити зарплату. За словами глави парламенту, раніше він думав, що депутати до штрафів будуть ставитися поверхово.

Крім того, Дмитро Разумков зазначив, що є прихильником того, щоб народний депутат втрачав мандат, якщо він займається кнопкодавством.

Він нагадав, що Конституційний Суд визначив, що відповідний законопроект не відповідає Конституції.

"Думаю, будемо розробляти можливість подачі цього питання повторно, але в іншій інтерпретації, щоб до кінця каденції змогли за це проголосувати", - повідомив спікер.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 29 серпня 2019 року вніс у ВР законопроект № 1027 «Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)». 3 вересня парламент надіслав його на висновок у Конституційний Суд. Наприкінці грудня КС визнав цей документ таким, що не відповідає положенням Конституції України.

Наприкінці 2020 року депутати домовилися запровадити додаткові заходи, щоб запобігти неперсональному голосуванню.