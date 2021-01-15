Разумков пояснив, чому Рада не може перейти в онлайн

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголошує, що засідання парламенту неможливо перевести у формат онлайн- голосування.

Як передає Укрінформ, про це Разумков сказав в інтерв'ю виданню "Фокус".

"Те, що ми могли перевести в онлайн, ми перевели. Якщо говоримо про засідання парламенту, то законодавство прописано так, що перевести його на онлайн-голосування неможливо. Особливо з урахуванням сьогоднішніх технологій, що дають змогу замість вас посадити будь-кого, хто буде говорити так само і мати такий самий вигляд, але голосуватиме не так, як ви. Тому сьогодні електронний парламент неможливий", - зазначив спікер.

Як повідомлялося, Голова ВР 12 березня підписав розпорядження "Про додаткові заходи із запобігання виникнення гострої респіраторної хвороби".

Згідно з розпорядженням, на період карантину представники засобів масової інформації у Верховній Раді працюють у пресцентрі на третьому поверсі - кулуари другого поверху і ложа преси тимчасово закриті для журналістів.

Верховна Рада 30 березня ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (№ 3277), згідно з яким засідання комітетів можуть проводитися в режимі відеоконференції з можливою одночасною трансляцією на сайті ВР за попередньою згодою більшості кількісного складу комітету.