Депутати хочуть зобов’язати місцеві ради, парламент та комітети транслювати свої засідання

Група народних депутатів із декількох фракцій зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №4582, який пропонує зобов’язати місцеві ради, парламент і його комітети вести відеотрансляції своїх засідань.

Як передає Укрінформ, відповідний законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення відкритості роботи органів місцевого самоврядування та Верховної Ради України” оприлюднений на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, головною метою даного законопроєкту є забезпечення кожному громадянину можливості дивитися відеотрансляції засідань місцевих рад, Верховної Ради та її комітетів, у тому числі в режимі реального часу.

Ініціатори законопроєкту зазначають, що зараз такі відеотрансляції за законом не є обов’язковими і в більшості випадків не здійснюються.

Законопроєкт пропонує доповнити Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» нормами про обов’язкову відеотрансляцію всіх пленарних засідань місцевих рад, а також про розміщення на офіційному вебсайті ради протоколів і відеозаписів засідань.

Крім того, пропонується доповнити закон нормою про право присутніх на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій місцевих рад здійснювати звукозапис, кіно-, фото- і відеозйомку, трансляцію засідань по радіо і телебаченню, онлайн-трансляцію в мережі Інтернет та/або інших мережах передачі даних у спосіб, що не заважає проведенню засідань.

Відповідні норми почнуть діяти через шість місяців після набрання чинності запропонованим законопроєктом.

Зміни до Закону «Про комітети Верховної Ради України» передбачають, що комітети здійснюють пряму відеотрансляцію засідань комітетів та слухань у комітетах, за винятком закритих засідань та слухань у закритому режимі, на своїх вебсторінках на офіційному вебсайті Верховної Ради у мережі Інтернет. Відеозаписи відповідних трансляцій зберігаються і розміщуються у вільному доступі на офіційному вебсайті Верховної Ради безстроково.

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Крім того, норма про можливість трансляції на сайті Верховної Ради засідання комітету, що відбуваються в режимі відеоконференції, замінюється нормою про обов’язковість такої трансляції.

Зміни до регламенту Верховної Ради передбачають обов’язкову відеотрансляцію в Інтернеті пленарних засідань, засідань комітетів, а також парламентських і комітетських слухань (окрім закритих засідань і слухань у закритому режимі), а також розміщення на сайті парламенту відеозаписів цих засідань.

На думку авторів, ухвалення даного законопроєкту сприятиме відкритості та гласності роботи місцевих рад та Верховної Ради, підвищить рівень обізнаності про їх діяльність, посилить ефективність громадського контролю над владою.