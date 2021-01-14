Раді рекомендують направити до Венеційської комісії законопроєкт про конституційну процедуру

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендує парламенту включити до порядку денного, а Голові ВР Дмитру Разумкову - направити до Венеційської комісії для отримання висновку проєкт закону №4533 «Про конституційну процедуру».

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступниця голови комітету, представниця ВР у Конституційному Суді Ольга Совгиря у Фейсбуці.

«Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проєкт Закону про конституційну процедуру (реєстр. № 4533 від 21 грудня 2020 року) та альтернативний 4533-1 та рекомендувати Голові Верховної Ради направити їх до Венеційської комісії для отримання висновку», - написала депутатка.

Як повідомляв Укрінформ, група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №4533 «Про конституційну процедуру».

За словами Совгирі, цей законопроєкт є «своєрідним кодексом конституційного судочинства». Він, зокрема передбачає, що Конституційний Суд має ухвалювати рішення двома третинами від свого складу - це 12 суддів. На сьогодні рішення можуть ухвалювати 10 суддів.

Окрім цього, законопроєкт передбачає, що КС розглядатиме справи в основному у формі усного провадження, що забезпечить прозорість ухвалення рішень.

Також передбачається, що на формування порядку денного Конституційного Суду може впливати не лише голова суду, а й самі судді, а розподіл справ між суддями КС має відбуватися автоматизовано.

27 жовтня 2020 року КС визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала покарання за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент України Володимир Зеленський 25 листопада звернувся до Венеційської комісії із терміновим запитом щодо оцінки конституційної ситуації, яка виникла після рішення КСУ від 27 жовтня.

У висновках Венеційської комісії йдеться, що Конституційний Суд України потребує реформування і деполітизації.

Президент пообіцяв врахувати позицію Венеційській комісії при проведенні судової реформи.

Зеленський висловив намір запропонувати Комісії з питань правової реформи при Президентові уважно опрацювати надані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи.

Водночас у КСУ заявили, що висновки Венеційської комісії свідчать про те, «рішення Конституційного Суду України №13-р/2020, попри критичні зауваження до його мотивації, є легітимним та таким, що підлягає виконанню».

Також, стверджують у КС, у процесі підготовки документа ці авторитетні органи Ради Європи не дійшли висновку про необхідність зміни складу суддів Конституційного Суду.