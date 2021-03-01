Двох українських дипломатів відкликали з Польщі через підозру в корупції

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відкликав з-за кордону двох співробітників посольства України в Польщі, підозрюваних у корупції, проти них розпочато дисциплінарне розслідування.

Як передає Укрінформ, про це Кулеба повідомив у Фейсбуці.

Він поінформував, що вчора двох співробітників посольства України в Польщі спіймали на гарячому - їх затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок.

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"Випадок для МЗС кричущий... Тому я миттєво ухвалив три рішення. Обох співробітників я негайно відкликав із довгострокового закордонного відрядження. Їх робота в посольстві завершилася. У найближчі пару годин усі формальності з цього питання будуть завершені. Проти обох співробітників починаємо дисциплінарне розслідування щодо виявлених фактів... МЗС буде повністю взаємодіяти з правоохоронними органами, від яких ми очікуємо на швидке та неупереджене розслідування і встановлення усіх обставин справи", - написав очільник МЗС.

Кулеба додав, що розслідування буде ретельне і швидке.

"Звісно, презумпцію невинуватості ніхто не відміняв. Але за результатами розслідування я буду готовий ухвалювати будь-які рішення", - запевнив він.