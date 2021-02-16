ВАКС виніс вирок судді, викритому на корупції

Вищий антикорупційний суд призначив покарання судді Рахівського райсуду у вигляді шести років позбавлення волі.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Фейсбуці.

“Вироком Вищого антикорупційного суду визнано винуватим та засуджено до 6 років позбавлення волі суддю Рахівського районного суду Закарпатської області, викритого у березні 2019 року на корупційному злочині.”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, ВАКС позбавив права обіймати посади судді протягом 3 років та постановив конфіскувати майно. Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційної скарги.

Зазначається, що правоохоронці довели причетність вказаного судді до отримання у вересні 2018 року 400 доларів та у березні 2019 року 10 тис. грн хабаря.

За такі суми суддя погодився посприяти у позитивному вирішенні в адміністративній справі, яка перебувала на розгляді у іншого судді Рахівського районного суду, а також розглянути на користь цього ж заявника цивільну справу про стягнення боргу.

При цьому суддя отримував хабарі у приміщенні службового кабінету.