Справа про «ядерні хабарі»: ВАКС не зменшив заставу експосадовцю Енергоатома

Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання адвоката колишнього посадовця ДП НАЕК «Енергоатом» щодо зменшення розміру застави з 6 500 000 грн до 656 700 грн.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба ВАКС.

“У понеділок, 1 лютого, слідча суддя Вищого антикорупційного суду не задовольнила клопотання захисника щодо зміни запобіжного заходу колишньому першому заступникові гендиректора ДП НАЕК «Енергоатом». Адвокат просив змінити запобіжний захід своєму підзахисному в частині розміру застави – з 6 500 000 грн на 656 700 грн”, - йдеться у повідомленні.

У суді нагадали, що, за версією слідства, у 2017 році посадовець забезпечив перемогу будівельної компанії колишнього народного депутата на тендері зі спорудження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива вартістю майже 1 мільярд гривень. Натомість парламентарій нібито забезпечив родину першого заступника гендиректора ДП НАЕК «Енергоатом» безоплатними квартирами в житлових комплексах, що споруджувала його будівельна компанія у Києві.

Як повідомлялося, 28 вересня 2020 року повідомлено про підозру народному депутату VIII скликання та керівнику відокремленого структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом» у справі про "ядерні хабарі".

Дії колишного народного депутата кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369 ККУ (надання неправомірної вигоди службовій особі).

Керівнику підрозділу «Енергоатому» інкриміновано ч. 4 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою).

До експарламентарія застосовано запобіжний захід в іншій справі - щодо заволодіння квартирами Нацгвардії - у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн гривень застави.

За даними ЗМІ, йдеться про колишнього народного депутата Максима Микитася і керівника відокремленого структурного підрозділу «Енергоатома» Ігоря Орлова.