Передача Енергоатома Кабміну дасть змогу Міненерго повернути Укренерго - Шмигаль

Передача НАЕК "Енергоатом" Кабінету Міністрів дасть змогу Міністерству енергетики повернути НЕК "Укренерго" й об'єднати під його координацією операторів і регуляторів на енергоринку.

Таку думку Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє Укрінформ.

"Можна передати генерацію під Кабмін, і тоді можна зосередити всіх операторів і регуляторів під координацією Міненерго. В такому випадку Міненерго стає формувачем політики, координатором і оператором енергетичного ринку, галузі, а вже генерація корпоратизована і управляється як державний бізнес", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що відповідно до Третього енергопакета ЄС, для уникнення конфлікту інтересів той, хто управляє операторами і регуляторами, не може управляти генерацію.

За його словами, метою уряду є передача Енергоатома під його управління і подальша корпоратизація за аналогією з НАК "Нафтогаз".

При цьому він наголосив, що перетворення Енергоатома на державне акціонерне товариство не означає його приватизації.

"Про це взагалі не йдеться", - сказав Шмигаль.

Водночас він акцентував увагу, що в разі передачі НАЕК Кабміну "формування політики та операційна координація в будь-якому разі залишатиметься на Міненерго".

Як повідомлялося, оператор системи передачі НЕК "Укренерго" перебуває під управлінням Міністерства фінансів.