Енергоатом хоче через суд стягнути з «Гарантованого покупця» 4,5 мільярда

ДП НАЕК «Енергоатом» хоче у судовому порядку стягнути з ДП «Гарантований покупець» 4,512 млрд грн заборгованості.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в ухвалі суду від 17 грудня 2020 р, яка опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень.

Господарський суд Києва прийняв відповідну заяву «Енергоатома» та відкрив провадження 10 серпня 2020 р. Енергоатом (в особі відокремленого підрозділу «Енергоатом-Трейдинг») просить суд стягнути із Гарантованого покупця 4,114 млрд грн основного боргу і 398,2 млн грн штрафних санкцій та інфляційних втрат. Третя особа, яка була долучена до розгляду і не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - ПрАТ НЕК "Укренерго".

За даними "Гарантованого покупця", компанія розрахувалася з "Енергоатомом" за 2020 рік на рівні 66%. Компанія має борги за лютий, квітень, травень та червень. У решті місяців "ГарПок" заявляє, що повністю оплатив електроенергію, що використовується для потреб населення.