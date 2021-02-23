На Луганщині керівників Східної митниці підозрюють в корупції

СБУ викрила на корупції при розмитненні імпорту одного з керівників Східної митниці Державної митної служби та двох посадовців митного посту «Лисичанськ».

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

«За даними слідства, восени 2020 року чиновники організували корупційний механізм одержання грошей від представників комерційних структур зовнішньоекономічної діяльності. За різні суми хабарів посадовці обіцяли не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення імпортованих товарів, у тому числі продукції широкого вжитку», - йдеться в повідомленні.

За рік чиновники отримали через схему понад 5 мільйонів гривень.

Організатор схеми та його спільники підозрюються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчиненим організованою групою) Кримінального кодексу України.

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Наразі вирішується питання щодо відсторонення учасників схеми від займаних посад та обрання мір запобіжних заходів.

Викриття і блокування протиправної діяльності проводилось спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та прокуратури Луганської області.