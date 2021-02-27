Маркарова розповіла, чим Україна може бути цінна для США як партнер

Україна як стратегічний партнер США може відігравати значну роль у зміцненні безпеки Чорноморського регіону, поділитися досвідом у сфері протидії кіберзагрозам і надати американським компаніям серйозні можливості для розвитку бізнесу.

Таку думку новопризначений посол України в США Оксана Маркарова висловила в інтерв’ю Укрінформу, у відповідь на запитання, що Україна може запропонувати нашому стратегічному партнеру.

«По-перше – що ми можемо відігравати набагато більшу роль як регіональний партнер США у зміцненні безпеки Чорноморського регіону. По-друге, Україна одна з небагатьох європейських країн з величезним потенціалом зростання, яка завдяки розташуванню, ресурсам, інноваціям та людському потенціалу може забезпечити серйозні можливості для розвитку бізнесу», - сказала Маркарова.

На її переконання, будь-яка глобальна компанія, додавши Україну до свого інвестиційного портфеля, незалежно від того, це будуть послуги чи продукція, може вирости і стати більш конкурентоспроможною. «Тобто інвестиції в Україну стануть історією успіху не тільки нашої держави, а й самої компанії», - вважає посол.

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Окрім того, вона акцентувала, Україна наразі здійснює трансформацію, яку інші держави зробили за сторіччя, і при цьому ми є демократичною, толерантною і дуже життєстійкою нацією.

«А зараз із новими викликами в кібербезпеці, соціальними мережами, тероризмом, Україна, яка не тільки зазнала цих атак раніше, а й дала їм гідну відсіч і напрацювала запобіжники, може допомогти Америці та Європі у відповіді на ці виклики і бути ключем для вирішення багатьох глобальних питань», - акцентувала Маркарова.

За словами дипломатки, в Україні є яскраві паростки того, що, на її думку, стало секретом успіху США, – це дух підприємництва та інновацій, особливо серед молоді.

«Ми унікальні, бо є місцем, на якому виростають ідеї, хоча, на жаль, вони часто втілюються поза межами нашої країни. Тому я б хотіла..., щоби вся Україна стала новою Кремнієвою долиною», - сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 25 лютого підписав Указ про призначення Оксани Маркарової Надзвичайним і Повноважним Послом України в США.