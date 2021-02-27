Маркарова розповіла, чим Україна може бути цінна для США як партнер

Маркарова розповіла, чим Україна може бути цінна для США як партнер

Укрінформ
Україна як стратегічний партнер США може відігравати значну роль у зміцненні безпеки Чорноморського регіону, поділитися досвідом у сфері протидії кіберзагрозам і надати американським компаніям серйозні можливості для розвитку бізнесу.

Таку думку новопризначений посол України в США Оксана Маркарова висловила в інтерв’ю Укрінформу, у відповідь на запитання, що Україна може запропонувати нашому стратегічному партнеру.

«По-перше – що ми можемо відігравати набагато більшу роль як регіональний партнер США у зміцненні безпеки Чорноморського регіону. По-друге, Україна одна з небагатьох європейських країн з величезним потенціалом зростання, яка завдяки розташуванню, ресурсам, інноваціям та людському потенціалу може забезпечити серйозні можливості для розвитку бізнесу», - сказала Маркарова.

На її переконання, будь-яка глобальна компанія, додавши Україну до свого інвестиційного портфеля, незалежно від того, це будуть послуги чи продукція, може вирости і стати більш конкурентоспроможною. «Тобто інвестиції в Україну стануть історією успіху не тільки нашої держави, а й самої компанії», - вважає посол.

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Окрім того, вона акцентувала, Україна наразі здійснює трансформацію, яку інші держави зробили за сторіччя, і при цьому ми є демократичною, толерантною і дуже життєстійкою нацією.

«А зараз із новими викликами в кібербезпеці, соціальними мережами, тероризмом, Україна, яка не тільки зазнала цих атак раніше, а й дала їм гідну відсіч і напрацювала запобіжники, може допомогти Америці та Європі у відповіді на ці виклики і бути ключем для вирішення багатьох глобальних питань», - акцентувала Маркарова.

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За словами дипломатки, в Україні є яскраві паростки того, що, на її думку, стало секретом успіху США, – це дух підприємництва та інновацій, особливо серед молоді.

«Ми унікальні, бо є місцем, на якому виростають ідеї, хоча, на жаль, вони часто втілюються поза межами нашої країни. Тому я б хотіла..., щоби вся Україна стала новою Кремнієвою долиною», - сказала вона.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 25 лютого підписав Указ про призначення Оксани Маркарової Надзвичайним і Повноважним Послом України в США.

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