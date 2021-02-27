Маркарова назвала сфери, у яких Україна може запропонувати бізнесу США цікаві перспективи
Про це новопризначений посол України в США Оксана Маркарова повідомила в інтерв’ю Укрінформу.
Вона зазначила, що є декілька секторів, у які Україні було б цікаво отримати більше інвестицій і в яких, на її думку, країна могла б запропонувати американському бізнесу дуже цікаві перспективи.
«Це, безумовно, інновації – я маю на увазі не тільки «чисту» IT-сферу, а передусім високі технології в інших галузях - хайтек, агротек, медицині, а також військово-оборонному секторі», - сказала Маркарова.
Вона додала, що наразі зарано говорити про назви конкретних проєктів.
«Але ми вже обговорюємо низку проєктів в оборонному секторі, енергетиці, видобувній промисловості, сільському господарстві, де, я сподіваюсь, зможемо показати поступ протягом перших шести-дванадцяти місяців роботи», - спрогнозувала посол.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ про призначення Оксани Маркарової послом України в США.