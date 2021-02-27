Маркарова розповіла про деталі дорожньої карти відносин із США

Маркарова розповіла про деталі дорожньої карти відносин із США

Укрінформ
Розроблена українською стороною комплексна дорожня карта відносин із США містить набір конкретних пропозицій з чіткими темами і функціоналом, а також форматами та часовими рамками.

Про це новопризначений посол України в США Оксана Маркарова розповіла в інтерв’ю Укрінформу.

Вона зазначила, що коли ми говоримо про новий день у відносинах з США, то маємо на увазі, що він починається не з нуля, а після тривалої історії нашого стратегічного партнерства, а новий він тому, що Україна хоче зробити його набагато інтенсивнішим.

«Всі наші пріоритети зрозумілі – політична підтримка, безпекова співпраця, розвиток економічних зв’язків, гуманітарні питання. Ми працюємо над комплексною дорожньою картою. Вона включає як питання змісту нашої співпраці, тобто що ми будемо робити, так і питання форматів – як ми це робитимемо. По кожному з пріоритетів у дорожній карті є конкретні напрямки роботи. Безумовно, вона включає засідання Комісії стратегічного партнерства на рівні міністрів закордонних справ», - сказала Маркарова.

Посол спрогнозувала, що, можливо, будуть нові формати співпраці у сферах протидії кіберзагрозам та військовій агресії, де Україна має досвід, який може бути корисним для США.

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Вона розповіла, що розроблена українською стороною дорожня карта являє собою набір конкретних пропозицій з чіткими темами і функціоналом, а також форматами, які ми пропонуємо.

«Звісно, є пропозиції по часових проміжках, які ми наразі для себе виставляємо. Але, як ми всі пам’ятаємо, для танцю потрібні двоє, тому як тільки ми визначимо, що і як ми робитимемо по кожній з наших пропозицій, часові рамки будуть уточнені. Ми розуміємо, що часу в нас дуже мало, і Президент ставить ці завдання як термінові, тому в багатьох напрямах будемо діяти настільки швидко, наскільки буде згода наших партнерів», - зазначила дипломатка.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 25 лютого підписав Указ про призначення Оксани Маркарової Надзвичайним і Повноважним Послом України в США.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква наприкінці минулого року поінформував, що Україна напрацьовує нову дорожню карту відносин зі Сполученими Штатами Америки.

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