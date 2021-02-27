Маркарова розповіла про деталі дорожньої карти відносин із США

Розроблена українською стороною комплексна дорожня карта відносин із США містить набір конкретних пропозицій з чіткими темами і функціоналом, а також форматами та часовими рамками.

Про це новопризначений посол України в США Оксана Маркарова розповіла в інтерв’ю Укрінформу.

Вона зазначила, що коли ми говоримо про новий день у відносинах з США, то маємо на увазі, що він починається не з нуля, а після тривалої історії нашого стратегічного партнерства, а новий він тому, що Україна хоче зробити його набагато інтенсивнішим.

«Всі наші пріоритети зрозумілі – політична підтримка, безпекова співпраця, розвиток економічних зв’язків, гуманітарні питання. Ми працюємо над комплексною дорожньою картою. Вона включає як питання змісту нашої співпраці, тобто що ми будемо робити, так і питання форматів – як ми це робитимемо. По кожному з пріоритетів у дорожній карті є конкретні напрямки роботи. Безумовно, вона включає засідання Комісії стратегічного партнерства на рівні міністрів закордонних справ», - сказала Маркарова.

Посол спрогнозувала, що, можливо, будуть нові формати співпраці у сферах протидії кіберзагрозам та військовій агресії, де Україна має досвід, який може бути корисним для США.

Вона розповіла, що розроблена українською стороною дорожня карта являє собою набір конкретних пропозицій з чіткими темами і функціоналом, а також форматами, які ми пропонуємо.

«Звісно, є пропозиції по часових проміжках, які ми наразі для себе виставляємо. Але, як ми всі пам’ятаємо, для танцю потрібні двоє, тому як тільки ми визначимо, що і як ми робитимемо по кожній з наших пропозицій, часові рамки будуть уточнені. Ми розуміємо, що часу в нас дуже мало, і Президент ставить ці завдання як термінові, тому в багатьох напрямах будемо діяти настільки швидко, наскільки буде згода наших партнерів», - зазначила дипломатка.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 25 лютого підписав Указ про призначення Оксани Маркарової Надзвичайним і Повноважним Послом України в США.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква наприкінці минулого року поінформував, що Україна напрацьовує нову дорожню карту відносин зі Сполученими Штатами Америки.