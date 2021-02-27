Маркарова каже, що зустріла з боку Єльченка підтримку і розуміння

Новопризначений посол України в США Оксана Маркарова розповіла, що комунікувала із своїм попередником на дипломатичній посаді Володимиром Єльченком і зустріла з його боку підтримку і розуміння.

Про це Маркарова сказала в інтерв’ю Укрінформу.

Вона розповіла, що у комунікації з тими, хто був міністром фінансів до і після неї, та іншими урядовцями, завжди виходила з того, що всі вони є членами однієї команди «Україна» і працюють на одну справу.

«Тому мені, навпаки, абсолютно зручно кооперуватись, телефонувати, ініціювати якісь дискусії, і я відчуваю такий самий підхід від моїх колег. Володимир Єльченко є прекрасною людиною і надзвичайно досвідченим дипломатом, тож я отримала від нього підтримку і розуміння», - зазначила Маркарова.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ про призначення Оксани Маркарової Надзвичайним і Повноважним Послом України в США.

Володимир Єльченко очолював посольство України у Вашингтоні з 18 грудня 2019 року, до цього дипломат працював Постійним представником України при ООН.