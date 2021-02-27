Маркарова: Відчуваю, що готова до роботи послом України в США

Новопризначений посол України в США Оксана Маркарова вважає, що наявний у неї досвід та знання дають їй підстави говорити про готовність до роботи на чолі посольства у Вашингтоні.

Про це Маркарова розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Укрінформу.

Так, на прохання прокоментувати слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, що її кандидатура ідеально вписалася в уявний портрет посла України у Вашингтоні, вона зауважила, що буде правильніше, коли про «ідеальні риси» казатимуть інші.

«Я краще розкажу, чим люблю займатися і що, як мені здається, допоможе мені в дипломатичній роботі», - зазначила посол.

За словами, Маркарової, по-перше, їй дуже подобається будувати і вирішувати питання комплексно – від розробки ідеї, стратегії, плану дій і до втілення та створення інституції, яка зможе виконувати свою функцію надалі.

По-друге, їй подобається працювати з різними людьми і досягати домовленостей там, де це, здавалося б, неможливо, причому не в конфліктний спосіб, а так, щоб усі їх прийняли.

«Насправді міжнародні і внутрішні перемовини були великою частиною моєї роботи в Мінфіні, і, думаю, цей досвід стане мені в пригоді на дипломатичній службі», - спрогнозувала Маркарова.

По-третє, зазначила вона, їй дуже подобається робити більше, ніж від тебе очікують. У цьому контексті вона нагадала, що у Мінфіні на додаток до типово мінфінівської робити це був запуск Українського фонду стартапів, проєкту Є-data, Офісу із залучення і підтримки інвестицій UkrainеInvest.

«На мою думку, на дипломатичній посаді в синергії з посольством теж можна буде започаткувати багато додаткових результативних проєктів. Ну й насправді мені здається, найголовніше, що мене підштовхнуло, - любов до України, як би пафосно це не звучало, віра у її велике майбутнє і можливість долучитися до його наближення», - розповіла дипломатка.

Новопризначений посол зауважила, що, звісно, в кожній роботі є чого вчитися, однак, вона точно не відчуває в собі браку знань чи вмінь, а впевненості їй додає те, що вона працюватиме в команді з досвідченими дипломатами як у посольстві в США, так і Міністерстві закордонних справ.

«Україна до мене мала чудових послів у США, і я бачу, що на базі зробленого ними і моїм безпосереднім попередником - паном Володимиром Єльченко - можна зробити ще більше. Відчуваю, що готова до цієї роботи», - запевнила вона.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ про призначення Оксани Маркарової Надзвичайним і Повноважним Послом України в США.