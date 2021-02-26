США вітають призначення Маркарової послом України

У США привітали призначення Оксани Маркарової на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці американського диппредставництва в Києві на сторінці у Твіттері.

«Вітаємо Оксану Маркарову з призначенням на посаду посла України у США! Її керівна роль в українській дипломатії у Вашингтоні продовжуватиме розвивати наше стратегічне партнерство», - йдеться у твіті.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ про призначення Оксани Маркарової послом України у Сполучених Штатах Америки.

Американська бізнес-спільнота вітає призначення Оксани Маркарової Послом України у США та розраховує на її підтримку економічної та ділової взаємодії між двома країнами.