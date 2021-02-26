Ділова спільнота США чекає від Маркарової підтримки бізнес-взаємодії між країнами

Ділова спільнота США чекає від Маркарової підтримки бізнес-взаємодії між країнами

Заява
Укрінформ
Американська бізнес-спільнота вітає призначення Оксани Маркарової послом України у США та розраховує на її підтримку економічної та ділової взаємодії між двома країнами.

Про це йдеться в заяві глави Американсько-Української ділової ради (USUBC) Моргана Вільямса, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Члени USUBC вітають Оксану Маркарову у Вашингтоні. Нова пані посол суттєво підтримувала розвиток приватного бізнесу, ринкові реформи, міжнародні інвестиції, створення кращого ділового середовища в Україні, розширення торгівлі, інвестицій та фінансових операцій між США й Україною», - заявив Вільямс.

За його словами, понад 200 членів USUBC із задоволенням сприйняли ту обставину, що Президент України, призначивши Маркарову, зробив акцент на економічній дипломатії та розширенні ділової активності між країнами.

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У цьому зв’язку Вільямс висловив сподівання на плідне співробітництво ділової спільноти США з новою главою посольства України у Вашингтоні.

Як повідомляв Укрінформ, 25 лютого Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової послом України у Сполучених Штатах Америки. Іншим указом він звільнив Володимира Єльченка з посад посла України в США, Антигуа і Барбуді та Ямайці.

Вітаючи Маркарову, глава держави відзначив, що її кандидатура має три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.

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