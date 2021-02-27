Маркарова готова допомагати у співпраці з МВФ, однак це не основне завдання посла

Новопризначений посол України в США Оксана Маркарова готова допомагати українській стороні у співпраці з МВФ, однак робота з цією міжнародною фінансової інституцією не є основним завданням українського посла у Вашингтоні.

Про це Маркарова сказала в інтерв’ю Укрінформу.

Вона розповіла, що Президент України і міністр закордонних справ поставили їй завдання максимально розбудовувати стратегічне партнерство з США у всіх напрямках, які сьогодні є пріоритетними.

Це, зокрема, посилення співпраці з адміністрацією Джозефа Байдена і політичний діалог на базі їхньої широкої двопартійної підтримки; активна участь у всіх безпекових питаннях, які стосуються відновлення суверенітету і територіальної цілісності України і повернення окупованих територій Донбасу і Криму, зміцнення безпеки нашої країни і регіону.

Окрім того, зазначила Маркарова, Президент зараз ставить дипломатам нові завдання на фінансово-економічному напрямку – бути економічними амбасадорами України і максимально сприяти підтримці вітчизняного експорту та залученню інвестицій американських компаній в Україну.

«Усі ці питання є пріоритетами, якими я буду займатися з перших днів на посаді», - запевнила вона.

За словами Маркарової, вона з подивом читала коментарі, що її призначення пов’язане з необхідністю налагодити ефективну комунікацію з МВФ з метою отримання наступних траншів.

У цьому контексті посол акцентувала, що у Мінфіні і Нацбанку є команда перемовників, які щоденно над цим працюють. Зокрема, вона зазначила, що представники України в МВФ Владислав Рашкован, у Світовому банку - Роман Качур, у ЄБРР - Артем Шевальов уже не перший рік високопрофесійно та ефективно займаються нашою співпрацею з міжнародними фінансовими партнерами.

«Я, звичайно, як посол готова і буду долучатися до всіх питань, де можу бути корисною, і допомагати українській стороні у цій роботі. У Вашингтоні знаходиться більшість центральних органів фінансових організацій, а я маю величезний успішний досвід роботи з ними і широку базу персональних контактів на всіх рівнях, включно з керівництвом, однак робота з МВФ – далеко не основна і не перша задача посла у Вашингтоні», - зазначила Маркарова.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ про призначення Оксани Маркарової Надзвичайним і Повноважним Послом України в США.