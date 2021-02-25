МВФ чекає від України пропозицій щодо невирішених питань

Робота оціночної місії Міжнародного валютного фонду, яка працювала з українською владою у віртуальному режимі впродовж останнього місяця, була продуктивною, однак залишились невирішені питання.

Так прокоментував ситуацію по Україні директор пресофісу МВФ Джеррі Райс під час регулярного брифінгу в четвер, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми обговорили широке коло питань щодо політики (під час останнього перегляду програми МВФ для України – ред.), у тому числі, наголосивши на зміцненні управління діяльності НБУ, контролі банківської діяльності, реорганізації (банків – ред.), бюджетному дефіциті, фіскальних ризиках та зміцненні судової доброчесності», - поінформував представник фонду.

При цьому, він назвав продуктивними обговорення з офіційним Києвом результатів виконання поточної програми Stand-by. Однак, за його словами, «деякі питання залишаються невирішеними».

Райс зауважив, що МВФ очікує більше деталей щодо цих питань, а також конкретних пропозицій щодо подальшої політики. «Ми з нетерпінням чекаємо взаємодії з (українською – ред.) владою та продовження наших обговорень», - зазначив представник фонду.

Він також додав, що поки не має інформації щодо подальших термінів у контексті продовження перегляду МВФ по Україні.

Як повідомляв Укрінформ, 21 травня 2020 року МВФ та український уряд досягли попередньої домовленості щодо запуску нової програми кредитування для України в режимі Stand-By. Домовленість передбачає виділення 5 млрд дол. та розрахована на 18 місяців.

При цьому у фонді підкреслили, що програма допоможе Україні ефективно подолати наслідки коронавірусної кризи в економіці та у сфері охорони здоров'я.

У період з грудня минулого року по 13 лютого нинішнього МВФ проводив перегляд програми Stand-by, однак угоди на рівні персоналу досягнуто не було. Україна, зі свого боку, пообіцяла вжити необхідних заходів для завершення перегляду програми МВФ.