Посли G7 вітають зобов’язання України задля завершення перегляду програми МВФ

Посли країн «Великої сімки» на зустрічі з міністром фінансів Сергієм Марченком привітали зобов’язання України вжити необхідних заходів для завершення перегляду програми МВФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Британського головування в групі послів G7 у Твіттері.

«Під час зустрічі з міністром фінансів Марченком посли G7 привітали зобов’язання України вжити необхідних заходів, включно з реформування Вищої ради правосуддя та в енергетичній політиці, щоб завершити перегляд програми МВФ для України», - зазначили дипломати.

Посли додали, що виконання цих зобов’язань, а також позитивних планів, про які вони чули, щодо земельної реформи і фінансування переходу до еколого-орієнтованої економіки, сприятиме макроекономічній стабільності та розвитку України.

Як повідомлялося, 13 лютого МВФ оголосив про завершення роботи чергової місії щодо перегляду програми stand by.

За словами постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, з 21 по 23 грудня та з 11 січня по 12 лютого фахівці МВФ обговорили з українськими можновладцями прогрес у впровадженні заходів та реформ, що є частиною підтриманої угодою stand by програми дій уряду.

Люнгман зазначив, що обговорення було продуктивним, «однак потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми».