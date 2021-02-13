Марченко про завершення роботи місії МВФ: У нас конструктивний діалог

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що діалог з Міжнародним валютним фондом про надання Україні чергового траншу залишається конструктивним.

Як передає Укрінформ, про це він заявив у коментарі ЕП.

Також міністр зазначив, що за час віртуальної місії було чітко окреслені перелік питань, стосовно яких ведуться дискусії.

«Це питання у сферах антикорупційного законодавства, енергетики, розвитку фінансового сектору та подальшої фіскальної консолідації. Уряд має продуктивну співпрацю з Місією у цих питаннях, як і бачення щодо врегулювання питань, необхідних для отримання траншу за програмою stand by», - заявив Марченко.

Наразі пропозиції, в тому числі драфти законопроєктів щодо питань, обговорених під час місії, розглядаються МВФ. «Ми готові продовжувати це обговорення, коли представники фонду закінчать свій аналіз», - резюмував очільник Мінфіну.

Як повідомляв Укрінформ, місія МВФ 12 лютого завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stand by поки що не ухвалено.

За словами постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, дискусії фокусувалися на посиленні управління Національним банком; поліпшенні законодавчих і регулятивних підстав банківського нагляду і фінансового оздоровлення; заходах, спрямованих на зменшення фіскального дефіциту в середньостроковій перспективі; законодавчих ініціативах з відновлення і посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства, так само дискусії стосувалися заходів в секторі енергетики.

Представник МВФ наголосив, що обговорення було продуктивним, проте потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми, тому дискусії триватимуть.

Місія МВФ з 21 грудня 2020 року працювала в Україні в форматі онлайн-зв'язку через COVID-19. Проте потім зробила перерву на свята, після яких, а саме з 11 січня, відновила свою роботу в Україні.

Рада директорів МВФ 9 червня 2020 року затвердила нову програму stand by для України, розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням 5 млрд доларів США. Україна 12 червня отримала перший і поки що єдиний транш в розмірі 2,1 млрд доларів.