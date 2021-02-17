Радник Президента про МВФ: Ми очікуємо, що співпраця буде продовжена
Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив радник Президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, передає Укрінформ.
За його словами, наразі приводів для занепокоєння через заяви МВФ щодо співпраці з Україною немає.
"Я не бачу серйозних проблем, не думаю, що нам треба негайно почати турбуватися через заяви з боку МВФ - точно не варто. По-перше, ми очікуємо, що співпраця буде продовжена. По-друге, країна цього року перебуває на відновній траєкторії", - сказав Устенко.
Єдиним "вузьким місцем" в переговорах України з МВФ, за його словами, є "відновлення української антикорупційної архітектури".
Радник президента також додав, що наразі представники МВФ ведуть переговори з Мінфіном, з Мін'юстом та Нацбанком. Ці переговори пов'язані "з юридичними аспектами, а не з економікою в цілому".
Як повідомлялося, 13 лютого МВФ оголосив про завершення роботи чергової місії щодо перегляду програми stand by.
За словами постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, з 21 по 23 грудня та з 11 січня по 12 лютого фахівці МВФ обговорили з українськими можновладцями прогрес у впровадженні заходів та реформ, що є частиною підтриманої угодою stand by програмі дій уряду. Зокрема, сторони обговорювали посилення управління Національним банком, поліпшення законодавчого та регулятивного підґрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення, заходи щодо зниження фіскального дефіциту в середньостроковій перспективі, а також законопроєкти щодо відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходів у секторі енергетики.
«Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть», — зазначив Йоста Люнгман.
Фото: Bloomberg