Радник Президента про МВФ: Ми очікуємо, що співпраця буде продовжена

Україна очікує на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив радник Президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, передає Укрінформ.

За його словами, наразі приводів для занепокоєння через заяви МВФ щодо співпраці з Україною немає.

"Я не бачу серйозних проблем, не думаю, що нам треба негайно почати турбуватися через заяви з боку МВФ - точно не варто. По-перше, ми очікуємо, що співпраця буде продовжена. По-друге, країна цього року перебуває на відновній траєкторії", - сказав Устенко.

Єдиним "вузьким місцем" в переговорах України з МВФ, за його словами, є "відновлення української антикорупційної архітектури".

Радник президента також додав, що наразі представники МВФ ведуть переговори з Мінфіном, з Мін'юстом та Нацбанком. Ці переговори пов'язані "з юридичними аспектами, а не з економікою в цілому".

Як повідомлялося, 13 лютого МВФ оголосив про завершення роботи чергової місії щодо перегляду програми stand by.

За словами постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, з 21 по 23 грудня та з 11 січня по 12 лютого фахівці МВФ обговорили з українськими можновладцями прогрес у впровадженні заходів та реформ, що є частиною підтриманої угодою stand by програмі дій уряду. Зокрема, сторони обговорювали посилення управління Національним банком, поліпшення законодавчого та регулятивного підґрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення, заходи щодо зниження фіскального дефіциту в середньостроковій перспективі, а також законопроєкти щодо відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходів у секторі енергетики.

«Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть», — зазначив Йоста Люнгман.

Фото: Bloomberg