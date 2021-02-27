У США чітко розуміють, де Україна має рухатися сама, а де потребує допомоги - Маркарова

Глибока обізнаність нової адміністрації США і президента країни Джо Байдена в українських реаліях дає нашому стратегічному партнеру чітке розуміння викликів, з якими стикається Україна.

Таку думку новопризначений посол України в США Оксана Маркарова висловила в інтерв’ю Укрінформу.

«Я вважаю, безумовно, дуже позитивним аспектом те, що зараз державу, яка є нашим стратегічним партнером, очолює президент, який дуже добре знає Україну», - сказала вона.

Коментуючи репліку, що президентові США відомі не тільки наші гарні риси, а й недоліки, Маркарова провела паралель із справжньою дружбою чи щасливим сімейним життям, які можна побудувати тільки приймаючи один в одному і позитивне, і негативне.

«Мені здається, що глибока обізнаність і президента США, і багатьох членів його команди з Україною, - великий плюс. Це дозволить нашому стратегічному партнеру не витрачати час на вивчення «українського досьє». До того ж вони чітко бачать не тільки наші позитивні і негативні сторони, якщо можна так говорити про країну, а й контекст і ті виклики, з якими ми стикаємося, і розуміють, де ми маємо рухатися самі, а де нам потрібна їхня допомога», - зауважила посол.

Стосовно перспектив ефективного діалогу з командою нового президента США з огляду на ситуацію щодо боротьби з корупцією в Україні, Маркарова зазначила, що протидія корупції насамперед є вимогою наших громадян і сумлінного українського бізнесу.

«Це те, без чого неможливий рух вперед. Можливо, цей рух не зовсім прямолінійний і не такий швидкий, як нам усім хотілося б. Але ми демократична країна, тож просуватися у складних реформах можна за умови обговорення і згоди багатьох сторін, а також спільної ефективної протидії противникам поступальних змін», - переконана Маркарова.

На її думку, антикорупційна державна структура в Україні, попри всю невіру в те, що її можна побудувати, критику і можливі недоліки, працює і вже стала частиною нашого життя.

Окрім того, вона висловила впевненість, що в Україні існує критична маса людей – у владі, в громадському секторі, в бізнесі, які хочуть побороти корупцію.

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«Чи все у нас виходить? Безумовно, ні. Однак це тільки привід наполегливіше працювати, а для наших американських партнерів - підтримувати ці позитивні трансформації», - вважає дипломатка.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 25 лютого підписав Указ про призначення Оксани Маркарової Надзвичайним і Повноважним Послом України в США.