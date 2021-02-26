Україна має докласти зусиль, аби колишні топ-чиновники не «випадали» з-під євросанкцій - ОГП

Україна має докласти всіх зусиль, аби санкції проти колишніх високопосадовців, накладені Євросоюзом у 2014 році, залишались чинними.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова у Фейсбуці за результатами наради щодо шляхів продовження санкцій ЄС відносно колишніх високопосадовців.

Генпрокурор нагадала, що у 2014 році Європейський Союз наклав санкції на 22 колишніх українських високопосадовців та осіб із їхнього оточення.

"Наразі ж, за результатами щорічного перегляду, у санкційному списку залишилося менше половини – 10. Під час візиту на Сьоме засідання Ради асоціації Україна-ЄС в Брюссель наша офіційна делегація отримала інформацію щодо ризику скасування санкцій стосовно двох колишніх високопосадовців", - зазначила вона.

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У цьому зв'язку Венедіктова наголосила, що необхідно вжити всіх можливих заходів, щоб санкційний список залишався сталим.

"Ми маємо звернути увагу європейських колег на те, що кримінальні провадження щодо підсанкційних осіб розслідуються і в цьому процесі є прогрес. Зокрема, результатом швидкого, повного та неупередженого розслідування має стати направлення обвинувальних актів до суду. Водночас, необхідно забезпечити дотриманням права підсанкційних осіб на ефективний засіб юридичного захисту", - написала Генпрокурор.

За її словами, участь у нараді взяли віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, директор НАБУ Артем Ситник, в.о. директора ДБР Олексій Сухачов, в.о. керівника САП Максим Грищук.