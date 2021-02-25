Венедіктова: Судова реформа – це запит суспільства номер один

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголошує на необхідності судової реформи в Україні.

Про це вона сказала вона в інтерв’ю Укрінформу.

За словами Венедіктової, судова реформа – це запит суспільства номер один.

“У нас велика проблема в судовій реформі. Це факт... І дуже неприємно, що закон, ухвалений у 2019 році, не виправдав очікувань, які ми мали. Але зараз компетентні органи, котрі відповідають за судову реформу, зроблять все для того, щоб підготувати якісний законопроєкт. Над ним працюють і профільний парламентський комітет, і комісія з правової реформи при Президенті із залученням експертів, які обізнані в цій сфері. Судова реформа – це запит суспільства номер один. І я, як прокурор, відчуваю це щодня. У судах шалені навантаження, брак ресурсу”, - зазначила вона.

Венедіктова також підкреслила, що до суду щодня направляють щонайменше 11 проваджень щодо корупційних правопорушень.

“За минулий рік їхня кількість зросла на 20% і становить сьогодні 3 тисячі обвинувальних актів. До суду також направлено 2 тисячі проваджень щодо привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем. Сама антикорупційна інфраструктура – НАБУ, САП, ВАКС – також дає результат. Однак кількість проваджень набагато більша, ніж суд може розглянути, тому питання в тому, коли цей маховик запрацює на повну. Але вже є дуже гарні результати. Робота щодо «ПриватБанку» показує, що антикорупційна система працює”, - наголосила Венедіктова.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого в НАБУ заявили про оголошення трьом експосадовцям «ПриватБанку» підозри в розтраті понад 136,89 млн грн. Серед підозрюваних: колишній голова правління ПАТ КБ «ПриватБанк»; колишній перший заступник голови правління ПАТ КБ «ПриватБанк»; колишня керівниця одного з підрозділів ПАТ КБ «ПриватБанк», яка одночасно обіймала посаду першої заступниці голови правління у пов’язаній страховій компанії.