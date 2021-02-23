Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило нові підозри у справі ПриватБанку.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба бюро.

“Детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили трьом колишнім посадовцям ПАТ КБ «ПриватБанк» про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн. Підозри експосадовцям «ПриватБанку» підписала генеральний прокурор”, - йдеться у повідомленні.

Серед підозрюваних: колишній голова правління ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч.5 ст. 191, ч.1 та ч.2 ст. 366 ККУ); колишній перший заступник голови правління ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч.5 ст. 191 ККУ); колишня керівник одного з підрозділів ПАТ КБ «ПриватБанк», яка одночасно обіймала посаду першого заступника голови правління у пов'язаній страховій компанії (ч.5 ст. 191, ч.1 та ч.2 ст. 366 ККУ).

Слідство встановило, що підозрювані у грудні 2016 року за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку понад 136,89 млн грн на користь страхової компанії, пов'язаної з кінцевими бенефіціарами ПриватБанку.

22 лютого 2021 року, за оперативною інформацією, перший ексзаступник голови правління планував залишити Україну на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Завдяки зусиллям керівника групи детективів та директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту «Бориспіль», після чого правоохоронці розпочали слідчі дії — експосадовця затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Ексголові правління та посадовцю банку про підозру повідомлено у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України, а саме — надіслано поштою, оскільки місцезнаходження підозрюваних не встановлено.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому експершому заступнику голови правління банку запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Як повідомляв Укрінформ, генпрокурор Ірина Венедіктова погодила підозру ексзаступнику голови ПриватБанку, який є фігурантом справи Національного антикорупційного бюро про зловживання у ПриватБанку.

Раніше ЗМІ поширили інформацію про затримання працівниками НАБУ першого заступника голови правління ПриватБанку 2016 року Володимира Яценка.