У «Борисполі» посадили літак з топ-фігурантом справи ПриватБанку, підозру вже погодили

У «Борисполі» посадили літак з топ-фігурантом справи ПриватБанку, підозру вже погодили

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Укрінформ
Генпрокурор Ірина Венедіктова погодила підозру ексзаступнику голови Приватбанку, який є фігурантом справи Національного антикорупційного бюро про зловживання у ПриватБанку.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба НАБУ в Телеграмі.

Зазначається, що генпрокурор погодила повідомлення про підозру колишньому заступнику голови правління ПриватБанку у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна) ККУ.

За оперативною інформацією, експосадовець планував покинути Україну на приватному літаку в напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Завдяки зусиллям керівника групи детективів та директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту «Бориспіль», де розпочато проведення невідкладних слідчих дій.

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За даними Української правди, в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці посадили літак із топ-фігурантом справи ПриватБанку, який намагався втекти. НАБУ збирається вручити затриманому підозру. За даними УП, йдеться про першого заступника голови правління Приватбанку 2016 року Володимира Яценка.

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