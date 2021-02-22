Венедіктова розповіла, як готували підозру топ-фігуранту справи ПриватБанку

Генпрокурор Ірина Венедіктова погодила підозру ексзаступнику голови "Приватбанку" після проведення експертного дослідження завданих збитків.

Як передає Укрінформ, про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці.

"В мене є власна думка про розслідування справ з орбіти «ПриватБанку». І сформувала я її після того, як стала одним з процесуальних керівників. Звичайно, коли стаєш прокурором в конкретній справі, береш, таким чином, на себе відповідальність, - і я взяла. Після проведення декількох робочих нарад за участю детективів НАБУ і прокурорів САП, я особисто прийняла рішення щодо необхідності низки вказівок про слідчі дії і проведення експертного дослідження з метою підтвердження збитків, завданих державі та громадянам. Я не можу вдаватися у деталі і розповідати про стан справ у цьому конкретному провадженні, можу тільки сказати, що мене він не влаштовував з точки зору перспектив представлення обвинувачення в суді", - йдеться у дописі.

За словами Венедіктової, іще багато підписів з'явиться на різних підозрах у справах НАБУ і САП.

Генпрокурор запевнила, що для неї "не існує прізвищ".

"Яким би гучним та уразливим прізвище не було, я не санкціоную підозру, якщо буду вважати, що доказів, зібраних у справі, недостатньо. І, звичайно ж, я вчиню за законом, якщо докази належні і зібрані в необхідному обсязі", - написала Венедіктова.

Вона додала, що "тримає руку на пульсі у декількох важливих справах", у яких, на її погляд, детективи і прокурори мають «піднажати».

Крім того, генпрокурор пообіцяла зʼясувати, хто з її оточення попередив фігуранта справи, який у свою чергу збирався втекти до Відня чартерним літаком.

Як повідомляв Укрінформ, генпрокурор Ірина Венедіктова погодила підозру ексзаступнику голови "ПриватБанку", який є фігурантом справи Національного антикорупційного бюро про зловживання у "ПриватБанку".

За оперативною інформацією, експосадовець планував покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Завдяки зусиллям керівника групи детективів та директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту «Бориспіль», де розпочато проведення невідкладних слідчих дій.

Раніше ЗМІ поширили інформацію про затримання працівниками НАБУ першого заступника голови правління ПриватБанку 2016 року Володимира Яценка.