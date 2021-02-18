Справа Суркісів: ПриватБанк вимагатиме відводу головуючого судді

ПриватБанк звернувся до Верховного Суду із заявою про відвід головуючого судді у справі про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній-нерезидентів, пов’язаних із братами Суркісами.

Про це йдеться у пресрелізі банку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"ПриватБанк звернувся до Верховного Суду із заявою про відвід головуючого судді Погрібного С.О від розгляду справи справі № 757/7499/17 про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній-нерезидентів, пов’язаних із братами Суркісами", - йдеться у пресрелізі.

Як зазначили у пресслужбі ПриватБанку, у вересні 2020 року рішенням Верховного Суду зупинено виконання ухвали Печерського районного суду Києва, спрямованої на фактичне стягнення з державного банку майже 10 млрд грн ($350 млн).

Однак з ініціативи головуючого судді до матеріалів справи було додано висновки Науково-консультативної ради при ВС, які зводяться до необхідності закриття Верховним Судом провадження та залишення в силі ухвали Печерського райсуду без надання оцінки щодо її законності, заявляють у фінустанові.

У ПриватБанку вважають, що суддя Сергій Погрібний не мав повноважень звертатися по надання висновків щодо застосування норм права, адже приписами процесуального законодавства право на звернення до науковців надано виключно після передачі справи касаційним судом на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої палати Верховного Суду.

"При цьому справа на розгляд таких палат не передавалася, а раніше заявлене ПриватБанком клопотання про передачу справи на розгляд Великої палати Верховного Суду досі не вирішено", - наголосили у пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2016 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про входження держави в капітал ПриватБанку. У межах націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обмінені на акції додаткової емісії банку.

17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з ПриватБанком особами сім'ю Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора ПриватБанку, які стосувалися рахунків фізосіб.

Родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи подали 42 позови проти Національного банку України.