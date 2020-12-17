ПриватБанк вимагатиме передати справу компаній сім’ї Суркісів до Верховного Суду

ПриватБанк вимагатиме передачі справи компаній, що належать братам Суркісам, на розгляд великої палати Верховного Суду.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку що є в розпорядженні агентства.

ПриватБанк вимагатиме передачі касаційного провадження у справі про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній-нерезидентів, пов’язаних с братами Суркісами, до розгляду великої палати Верховного Суду України. Як повідомили у банку, така вимога є необхідною з огляду на те, що дана справа має резонансний характер.

Раніше ухвалені судові рішення на користь компаній, афілійованих із братами Суркісами, на думку представників банку, мають на меті не відправлення справедливого правосуддя, а виключно, без ухвалення рішення по суті, списання коштів з рахунків ПриватБанку в незаконний спосіб. Так, за даними банку, компанії-нерезиденти звернулися до Верховного Суду із заявою про закриття касаційного провадження у справі про оскарження ухвали про забезпечення позову. Підставами для закриття вказані нібито відсутність процесуальної можливості оскарження в касаційному порядку ухвали про забезпечення позову, що є маніпулятивним твердженням, направленим на списання коштів з рахунків ПриватБанку в порядку, не передбаченому законодавством.

Як повідомляв Укрінформ, суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк 2 вересня 2020 року ухвалив рішення щодо примусового стягнення з ПриватБанку 350 млн дол. на користь компаній братів Суркісів. Наступного дня цей суд задовольнив заяви двох англійських компаній Суркісів про стягнення з ПриватБанку майже 165 млн дол.

Вже 7 вересня міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який унеможливить стягнення 10 млрд грн з ПриватБанку на користь шести компаній, афілійованих з братами Суркісами. Також стало відомо, що Національне антикорупційне бюро порушило кримінальну справу за фактом ухвалення суддею Печерського райсуду Вовком рішення на користь Суркісів у справі ПриватБанку.