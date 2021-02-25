Венедіктова – про реформу прокуратури: Ми не просто змінили вивіску

З 15 березня 2021 року набуває чинності наказ про створення окружних прокуратур.

Про це генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла в інтерв’ю Укрінформу.

«Підписано наказ про створення окружних прокуратур. Він набуває чинності з 15 березня. Власне, у чому полягала реформа органів прокуратури? Це ж ми не просто змінили вивіску, як написано тепер у законі – не Генеральна прокуратура, а Офіс Генерального прокурора. Ідея – перезавантажити систему, причому це вперше відбувається таким чином, що одночасно в нас проходило перезавантаження всіх трьох ланок органів прокуратури: місцевих, обласних та Генеральної прокуратури», - сказала вона.

Вона також підкреслила, що 2 січня 2020 року запрацював Офіс Генерального прокурора, 11 вересня 2020 року запрацювали обласні прокуратури, 15 березня 2021 року запрацюють окружні. І важливо, щоб держава не відчула жодних зволікань, пауз або зривів процесів у зв’язку з цим переходом.

«Це ж створення нових юридичних осіб, нова документація, новий адміністративний штат. Прокурорів у окружні прокуратури маємо призначити через комісію з добору на адмінпосади. Це вже атестовані прокурори, але вони все одно мають пройти через комісію, як прописано в законі.

Тож робота йде, знаєте, з таким шаленим навантаженням, і для того, щоб тримати темп, ми працювали 24/7. Також із нашими міжнародними партнерами це все проговорювалося. І ми впоралися дуже швидко, особливо якщо врахувати карантинні обмеження. Це взагалі дуже динамічний темп. Зокрема, завдяки тому, що міжнародні партнери в нас вірили, бачили, що ми все робимо правильно, і підтримували нас на всіх етапах. Тому 15 березня – наказ уже підписано, і він на сайті висить – держава має задихати по-новому», - зазначила Венедіктова.

За її словами, після закінчення атестації в системі залишилося 64% прокурорів. Прокурори проходили тести на знання законодавства, IQ-тести і були співбесіди на доброчесність.

«Після першого етапу, коли пройшло звільнення прокурорів, які не пройшли до Офісу Генерального прокурора, ми мали дуже багато позовів до суду. Ми попрацювали над помилками. Подивилися, чому ж так стається й чому, справді, після першого етапу реформи в нас була слабка позиція із захисту інтересів прокуратури як інституції. Після цієї, так би мовити, роботи над помилками ми випрацювали інший підхід до роботи кадрових комісій. Вони незалежні, працювали за тими самими правилами, як і попередні, але більш ґрунтовно підходили до своєї діяльності, зокрема до прописування протоколів комісій. І нам це знизило реально відсоток позовів до суду. Проте ще маємо понад півтори тисячі позовів від прокурорів, які не пройшли атестацію», - розповіла вона.

А ще зазначила, що було змінено кількість окружних прокуратур у декількох областях. Було проведено із Офісом Ради Європи функціонально-організаційний аналіз.

«Зробили висновки, і з таким науковим, системним підходом підійшли до утворення окружних прокуратур. Крім того, улітку підготували Стратегію розвитку органів прокуратури, провели стратегічну сесію. До неї були залучені як прокурорські працівники, так і міжнародні експерти, представники громадянського суспільства, парламенту. І вже у вересні я вперше в історії української прокуратури затвердила Стратегію розвитку прокуратури на три роки. Зараз ми прописуємо операційний план. Крім того, працюємо над документом щодо оцінки якості роботи прокурорів», - розповіла Венедіктова.

Як повідомляв Укрінформ, атестацію подолали дві третини прокурорів - це 7 тисяч 157 осіб з 11 тисяч 166 працівників, що становить 64 відсотки.

Після ухвалення Верховною Радою 19 вересня 2019 року закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” розпочалася реформа Генпрокуратури.

Реформа почалася з атестації прокурорів ГПУ й охоплювала перевірку прокурорів та створення Офісу генпрокурора.

2 січня 2020 року в Україні почав роботу Офіс генпрокурора.

Найближчим часом розпочнуть свою роботу окружні прокуратури і на цьому буде завершено реформу органів прокуратури.

Також атестацію пройшли працівники регіональних та місцевих прокуратур.

Передбачалося, що внаслідок реформування кількість прокурорів має зменшитися з 15 до 10 тисяч.