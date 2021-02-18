Венедіктова сказала, хто має опікуватись справою «Роттердам+»

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що майбутній очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури має опікуватися провадженням щодо формули “Роттердам+”.

Про це вона сказала під час звіту у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Стосовно справи "Роттердам+”. Справа розслідується детективами НАБУ при процесуальному керівництві прокурорів САП. Я дуже поважаю антикорупційну інфраструктуру і дуже поважаю їхню незалежність. І коли там строки досудового слідства або закінчені, або залишився один день (до їх закінчення — ред.)... Вибачте, я вважаю, що цією справою має займатися безпосередньо новий очільник САП, який зможе передивитися матеріали, передивитися процесуальні рішення всіх і зрозуміти, яким чином діяти і як правильно формувати групу (прокурорів у справі — ред.)”, - сказала Генпрокурор.

За її словами, раніше Вищий антикорупційний суд двічі відповів на запитання, чи можна змінювати групу прокурорів у справі.

“Тому я не хочу жодним чином впливати, з одного боку, з іншого боку — нести потім відповідальність за ті вироки, які може прийняти суд у цій справі. Ця справа (належить — ред.) виключно антикорупційній інфраструктурі, я вважаю", - заявила Гнепрокурор.

Як повідомлялося, у серпні 2020 року прокурор САП Віталій Пономаренко ухвалив рішення про закриття справи "Роттердам+", оскільки експертиза Служби безпеки встановила відсутність збитків. У листопаді ВАКС поновив слідство у цій справі.

21 січня 2021 року стало відомо, що прокурор САП Віталій Пономаренко вдруге закрив справу "Роттердам+". У НАБУ тоді заявили, що оскаржать це рішення.

27 січня 2021 року у НАБУ поінформували, що в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук 25 січня поновив розслідування у справі "Роттердам+". НАБУ закликало Генпрокурора Ірину Венедіктову змінити старшого групи прокурорів для ефективного та неупередженого розслідування справи.

29 січня Генпрокурор заявила, що прийняла рішення про проведення службової перевірки професійної діяльності прокурора САП Віталія Пономаренка в частині здійснення ним процесуального керівництва в кримінальному провадженні «Роттердам+».

8 серпня 2019 року НАБУ оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули Роттердам+, підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.