Венедіктова призначила службову перевірку щодо прокурора САП у справі «Роттердам+»

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що прийняла рішення про проведення службової перевірки професійної діяльності прокурора САП Віталія Пономаренка в частині здійснення ним процесуального керівництва в кримінальному провадженні «Роттердам+».

Про це вона поінформувала у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Незважаючи на масу правових протиріч у діях детективів НАБУ та прокурорів САП, я прийняла рішення про проведення ґрунтовної, абсолютно прозорої службової перевірки професійної діяльності прокурора САП Пономаренка В.П. в частині здійснення ним процесуального керівництва в кримінальному провадженні № 52017000000000209 (справа «Роттердам+ - ред.)», - йдеться у повідомленні.

Вона зазначила, що детективам НАБУ буде запропоновано звернутись до Генеральної інспекції Офісу генпрокурора з усіма необхідними документами, які обґрунтовують їх позицію в цьому питанні.

«Я обіцяю забезпечити справедливе дослідження всіх без винятку обставин, що пов‘язані із розслідуванням справи і забезпеченням процесуального керівництва. Цей процес від першої до останньої хвилини буде прозорий і максимально відкритий для громадян у межах діючого законодавства», - повідомила генпрокурор.

Венедіктова поінформувала, що діям прокурора САП Пономаренка суд надав оцінку двічі: «... і не Печерський районний або Окружний адміністративний, про рішення яких так часто люблять сперечатись, а ВАКС, той самий ВАКС, рішення якого не прийнято критично оцінювати, хоч це поняття і не вписується в межі правової дискусії».

«Генеральний прокурор не має і не буде працювати суддею апеляційної палати ВАКС в питанні відводу прокурора в тій чи іншій справі вже після того, як компетентний суд відповідні заяви розглянув», - уточнила вона.

За її інформацією, справа, відома як «Роттердам+», була зареєстрована в ЄРДР 24 березня 2017 року, а наразі вже триває 2021 рік.

«Я закликаю всіх без винятку учасників процесу – пояснити аудиторії причину, на підставі якої, власне, у вашому розпорядженні залишилось 0 або 1, або 2, або скільки ДНІВ? Тих самих днів, необхідних для ефективного розслідування. За декілька місяців до закінчення цього строку нікому і в голову не прийшло замислитись про наслідки? Випадково або спеціально не прийшло?», - написала вона.

Венедіктова стверджує, що саме проблема, пов’язана із процесуальними строками, є ключовою в цьому випадку.

«Я не дозволю перетворити Офіс Генерального прокурора на джерело всіх бід. Не буде цього. За вами правда? Чому ж ви цю правду не розповіли суддям ВАКС? Не сумніваюсь, набагато простіше просити про допомогу на сторінках інформаційних видань, ніж у суді, де учасники процесу сприймають виключно кримінально-процесуальні аргументи, а не емоції», - зазначила Венедіктова.

Як повідомлялося, 21 січня стало відомо, що прокурор САП Віталій Пономаренко вдруге закрив справу «Роттердам+».

У НАБУ заявили, що оскаржать це рішення.

У листопаді 2020 року ВАКС поновив слідство у справі "Роттердам+", яку вирішив закрити прокурор САП, оскільки експертиза Служби безпеки встановила відсутність збитків.

27 січня 2021 року у НАБУ поінформували, що в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук 25 січня поновив розслідування у справі "Роттердам+", і що НАБУ закликає генпрокурора Ірину Венедіктову змінити старшого групи прокурорів для ефективного та неупередженого розслідування справи.

8 серпня 2019 року НАБУ оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули Роттердам+, підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.