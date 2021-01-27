НАБУ підтвердило поновлення справи «Роттердам+» і звернулося до Венедіктової

В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук 25 січня поновив розслідування у справі "Роттердам+", НАБУ закликає генпрокурора Ірину Венедіктову змінити старшого групи прокурорів для ефективного та неупередженого розслідування справи.

Про це йдеться на сторінці НАБУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Належність доводів НАБУ про недопустимість обраного способу процесуальної поведінки старшого групи прокурорів підтримано в.о. керівника САП Максимом Грищуком, який 25 січня поновив розслідування у справі", - заявили у відомстві.

У НАБУ також закликали Генпрокурора змінити старшого групи прокурорів, що здійснюють процесуальний нагляд у справі «Роттердам+», аби "забезпечити ефективне розслідування однієї із найбільших корупційних схем в історії України".

Як повідомлялося, 21 січня стало відомо, що прокурор САП Віталій Пономаренко вдруге закрив справу «Роттердам+».

У НАБУ заявили, що оскаржать це рішення.

У листопаді 2020 року ВАКС поновив слідство у справі "Роттердам+", яку вирішив закрити прокурор САП, оскільки експертиза Служби безпеки встановила відсутність збитків.

8 серпня 2019 року НАБУ оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули Роттердам+, підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.