НАБУ: прокурор САП вдруге закрив справу Роттердам+

Прокурор Спеціазілованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко вдруге закрив справу «Роттердам+», проте Національне антикорупційне бюро оскаржить це рішення.

Про це, передає Укрінформ, повідомляє НАБУ в Твіттері.

"Прокурор #САП Пономаренко вдруге закрив справу «Роттердам+». #НАБУ оскаржить це незаконне рішення", - йдеться у повідомленні.

Згодом у НАБУ повідомили, що готують скаргу щодо рішення прокурора САП про закриття справи. "#НАБУ готує скаргу на ім’я в.о. керівника щодо рішення прокурора Пономаренка про закриття справи «Роттердам+». Сподіваємося на оперативний розгляд", - додали в НАБУ.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2020 року ВАКС поновив слідство у справі Роттердам+.

Раніше прокурор САП ухвалив рішення про закриття справи Роттердам+, оскільки експертиза Служби безпеки встановила відсутність збитків.

8 серпня 2019 року НАБУ оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули Роттердам+, підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.

Зокрема, йдеться про ексголову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); чинного директора ДП "Оператор ринку" (на момент запровадження Роттердам+ - член НКРЕКП); начальника відділу НКРЕКП; керівника управління НКРЕКП; заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України; директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.